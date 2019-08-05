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В Швеции разрешили заниматься попрошайничеством

В Швеции разрешили заниматься попрошайничеством
07:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: В одном из городов Швеции ввели разрешение на нищенство.

Город Эскильстуна стал первым муниципалитетом в Швеции, который ввел разрешения на попрошайничество.

Об этом сообщает газета Nyheter24.

Чтобы получить соответствующее разрешение нищие должны либо заполнить электронную форму онлайн, или обратиться в отделение полиции. Стоимость разрешения составляет 250 шведских крон (23 евро), кроме того, будет взиматься административный сбор.

Заявитель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования.

Новые правила вступили в силу с 1 августа. По данным СМИ, ни одного запроса на получение разрешения полиция в первый день действия новых правил не получила.

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За соблюдением новых правил будут следить муниципальные работники и полиция. Если у нищего не обнаружат соответствующего разрешения, у должностных лиц есть право оштрафовать его.

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Швеция, Бездомные.
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