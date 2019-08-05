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Единственной целью интеграции Молдовы остается ЕС - глава МИД республики

Единственной целью интеграции Молдовы остается ЕС - глава МИД республики
11:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира: Глава МИД Республики Молдова заявил о том, что они нацелены на интеграцию в ЕС.

Европейский союз является единственной структурой, в которую Молдова хочет интегрироваться, при этом участие в Евразийском экономическом союзе не является внешнеполитической целью Кишинева, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску.

"Молдова не будет участвовать в интеграции в некоторые постсоветские структуры, в политической интеграции. Ни в коем случае Евразийский союз не является внешнеполитической целью Республики Молдова. Хорошие отношения с Российской Федерацией, с Украиной, с Беларусью являются важными задачами для внешней политики, но речь не идет об интеграции в постсоветские организации, в том числе с Евразийским экономическим союзом. Единственной целью интеграции Республики Молдова остаётся Европейский союз", - заявил Попеску в интервью радиостанции Europa Libera в понедельник.

Говоря об отношениях с Россией, он сообщил, что планирует совершить визит в Москву в начале сентября.

По словам министра, "повестка дня визита уточняется", но речь будет идти о торгово-экономическом сотрудничестве и необходимости разблокировать экспорт сельскохозяйственной продукции Молдовы на российский рынок.

"Молдова заинтересована в том, чтобы нормализовать отношения с РФ, чтобы производители могли больше экспортировать на рынок РФ", - сказал Попеску.

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Он отметил, что планирует обсудить в Москве вопрос приднестровского урегулирования, так как Россия является одним из участников переговоров в формате "5+2".

"Эта тема очень чувствительна для общественного мнения Молдовы, для политических партий, для всех молдавских граждан. Национальный консенсус относительно способов урегулирования приднестровского конфликта отсутствует, среди граждан Молдовы существует твёрдое предпочтение в пользу того, чтобы власти не вступали на путь федерализации", - сказал Попеску.

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Молдова, ЕС, Интеграция, Николай Попеску.
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