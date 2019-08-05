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ЕС должен изменить условия Brexit для Великобритании

ЕС должен изменить условия Brexit для Великобритании
13:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости мира: Министр по вопросам Brexit Стивен Барклай считает, что с момента решения о Brexit политические реалии изменились.

Отмечается, что после того как Великобритания проголосовала за выход из ЕС более трех лет назад, "политические реалии" изменились.

Лидеры Евросоюза должны изменить условия переговоров по Brexit, поскольку парламент Великобритании не утвердит текущее соглашение. Как сообщает "Европейская правда", об этом написал британский министр по вопросам Brexit Стивен Барклай.

Он заявил, что после того как Великобритания проголосовала за выход из ЕС более трех лет назад, "политические реалии" изменились и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье должен учитывать это.

"Господину Барнье нужно призвать лидеров ЕС рассмотреть это, если они хотят договориться, чтобы дать ему возможность вести переговоры таким образом, чтобы найти общий язык с Британией. В противном случае вариант без соглашения станет реальностью", - написал Барклай.

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"Мы твердо видим, что вопрос границ Ирландии следует решать в ходе переговоров по будущему соглашению между Британией и ЕС - так, как это и должно было быть, - и мы готовы добросовестно вести переговоры на этой основе", - добавил министр.

Напомним ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit, Стивен Барклай.
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