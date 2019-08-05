Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Зеленский отправится с визитом в Турцию
Зеленский отправится с визитом в Турцию
Кличко ушел в отпуск
Кличко ушел в отпуск
Динамо узнало пару потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЧ
Динамо узнало пару потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЧ
Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото
Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото

Турция подтвердила свою позицию по Крыму

Турция подтвердила свою позицию по Крыму
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира: Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Турция не признает аннексию Крыма.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил неизменность позиции Турецкой Республики в вопросе непризнания аннексии Крыма Россией.

Об этом в Тwitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Только что на 11 совещании послов Турецкой Республики министр Мевлют Чавушоглу твердо заявил о неизменности позиции в вопросе непризнания временной оккупации Крыма и продолжения активной политики защиты прав крымских татар", - написал Сибига.

Украина и Турция подписали серию оборонных контрактов

Как сообщалось ранее, посол Украины в Турции Андрей Сибига отметил положительные темпы экономического развития между Украиной и Турцией. Он так же отметил что Турция находится в первой пятерке торговых партнеров Украины. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига во время конференции по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами, которая прошла в Карабюкском университете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Крым, Мевлют Чавушоглу, Андрей Сибига.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
03 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
04 Разумков: Вернуть мир на Донбассе принятием законов - невозможно
05 Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НАБУ открыло дело по факту возможного подкупа Богдана
НАБУ открыло дело по факту возможного подкупа Богдана
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Украина закупила 500 тысяч доз вакцин против гриппа
Украина закупила 500 тысяч доз вакцин против гриппа
Найдена одна из старейших звезд во Вселенной
Найдена одна из старейших звезд во Вселенной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь