Турция подтвердила свою позицию по Крыму

Новости мира: Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Турция не признает аннексию Крыма.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил неизменность позиции Турецкой Республики в вопросе непризнания аннексии Крыма Россией.

Об этом в Тwitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Щойно на 11 нараді послів ТР Міністр @MevlutCavusoglu твердо заявив про незмінну позицію щодо невизнання тимчасової окупації Криму та продовженні активної політики захисту прав кримських татар - надзвичайно важлива заява перед надзвичайно важливою аудиторію-дякуємо! pic.twitter.com/ntIUrQXU9V — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 5, 2019

"Только что на 11 совещании послов Турецкой Республики министр Мевлют Чавушоглу твердо заявил о неизменности позиции в вопросе непризнания временной оккупации Крыма и продолжения активной политики защиты прав крымских татар", - написал Сибига.

Как сообщалось ранее, посол Украины в Турции Андрей Сибига отметил положительные темпы экономического развития между Украиной и Турцией. Он так же отметил что Турция находится в первой пятерке торговых партнеров Украины. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига во время конференции по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами, которая прошла в Карабюкском университете.