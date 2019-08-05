Британия может выйти из Евросоюза без какого-либо соглашения

Новости мира: По словам председателя Европейской комиссии Мины Андреевой Brexit без соглашения будет иметь серьезные экономические последствия для Лондона.

Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения будет иметь более серьезные последствия для Соединенного Королевства, чем для ЕС, заявила официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Соединенное Королевство станет страной без какого-либо переходного этапа. Это означает, что все первичное право и все вторичное право Европейского союза больше не будет применяться к Соединенному Королевству. Не будет того переходного периода, который в настоящее время фигурирует в соглашении. Если не будет соглашения, он просто не сможет материализоваться", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Очевидно, что это означало бы серьезные осложнения с соответствующими экономическими последствиями для граждан и для предприятий", - пояснила Андреева, отвечая на просьбу прокомментировать заявление координатора ЕС на переговорах по Brexit Мишеля Барнье, что Великобритания пострадает больше, чем ЕС, от выхода "без сделки".

Представитель ЕК добавила, что Еврокомиссия в своем последнем докладе о подготовке ЕС к выходу Великобритании без соглашения ясно заявила, что последствия для Соединенного Королевства будут значительно более серьезными, чем для 27 государств-членов союза. По ее словам, были и другие, в том числе независимые, исследования на этот счет, которые приходят к таким же выводам.

В ответ на вопрос, не упрямство ли ЕС на переговорах становится причиной возможного Brexit без соглашения, Андреева сказала: "Мы всегда в распоряжении Соединенного Королевства, если речь идет о том, чтобы пересмотреть текст политической декларации. Но, помимо этого, мы также всегда демонстрировали нашу добрую волю в течение последних лет, когда вели переговоры с британским правительством. И это позиция (о неизменности достигнутого соглашения по Brexit - ИФ), которую Европейский совет одобрил единогласно. И она останется позицией Европейского союза, если только не изменится позиция Европейского совета".

Представитель ЕК считает, что нет никаких признаков того, что эта позиция меняется.

"Это соглашение о выходе не подлежит новым переговорам. Но мы можем обсуждать политическую декларацию", - повторила пресс-секретарь известную позицию Брюсселя, отметив при этом, что ЕС готов вести диалог с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Андреева заявила, что Брюссель не собирается никого обвинять, но ЕС должен быть готов к любым вариантам Brexit.

"Мы готовимся к возможности того, что не будет соглашения. Комиссия всегда стремится находить конструктивные решения и следить за тем, чтобы Европейский союз был подготовлен на случай, если такой сценарий, которого мы не желаем, реализуется", - сказала пресс-секретарь.

На вопрос, не будет ли это свидетельствовать о провале переговорной стратегии Еврокомиссии, она ответила: "Для того чтобы прийти к соглашению, требуются двое. О танго говорят, что для танца нужны двое, но если ритм не подходит и партнер к тому же не попадает в па, нельзя станцевать вместе".

"Мы считаем, что соглашение, которое находится на столе, является лучшим соглашением из возможных. Мы не показывает пальцем на кого бы то ни было. Переговоры могут быть безуспешными. И мы должны быть уверены, что граждане и предприятия не будут испытывать самых серьезных последствий этого. Вот причина, по которой мы приняли все необходимые меры", - объяснила Андреева.