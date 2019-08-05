В Польше задержали 20 граждан России

Новости мира: Конфликт произошел недалеко от торгово-развлекательного центра, когда россияне хотели взять под контроль торговлю.

В Кракове возле одного из торговых центров задержали 20 граждан России во время конфликта с футбольными хулиганами. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на местные СМИ.

"Перед одним из торгово-развлекательных центров в Кракове полиция задержала 20 человек - граждан России, выходцев из Кавказа", - говорится в сообщении.

Как удалось выяснить, недалеко от торгово-развлекательного центра M1 в Кракове должно было состояться "выяснение отношений" между членами банды в составе граждан России, в основном чеченской национальности, и краковскими футбольными хулиганами. По информации портала Onet, речь идет о псевдоболельщикахв клуба "Краковия".

Причиной конфликта стало намерение выходцев из Кавказа взять под контроль торговлю на ярмарках в городе, что не понравилось футбольным хулиганам. О запланированной "встрече" узнала полиция, которая утром провела операцию. У задержанных нашли оружие и другие опасные предметы, а также наркотики.