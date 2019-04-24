В автобусе на КПП "Краковец" нашли радиоактивные часы

Новости Украины: Пограничники на границе с Польшей в автобусе нашли радиоактивные авиационные часы.

В пункте пропуска на границе с Польшей в рейсовом автобусе заграничного следования нашли радиоактивные авиационные часы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Так, правоохранители обнаружили радиоактивные авиационные часы вчера в пункте пропуска "Краковец" во время оформления рейсового автобуса заграничного следования.

"Предметы, с превышением допустимых норм ионизирующего излучения были обнаружены в автобусе "Киев-Щецин". Из-за срабатывания комплекса радиационного контроля "Янтарь" пограничники Мостисского отряда инициировали углубленную проверку транспортного средства и проинформировали представителей экологической инспекции. По результатам дополнительной проверки правоохранители установили, что причиной радиационного излучения являются естественные радиоактивные изотопы Радий-226 и Торий-232, которые излучали пять авиационных часов, найденных среди чемоданов с вещами", - прокомментировали пограничники.

Опасные предметы изъяли. По данному факту уведомлены компетентные правоохранительные органы.

Напомним, вчера сотрудниками пограничной службы было проведено задержание двоих нелегалов, которые прятались в зарослях вблизи границы со Словакией.