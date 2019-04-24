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Двоих нелегалов задержали на границе со Словакией (Видео)

Двоих нелегалов задержали на границе со Словакией (Видео)
14:48 Сегодня Телеграф Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Один из задержанных утверждал, что является студентом украинского ВУЗа, но документов, подтверждающих данный факт, показать не смог.

Вчера сотрудниками пограничной службы было проведено задержание двоих нелегалов, которые прятались в зарослях вблизи границы со Словакией.

Так, одного из задержанных поймали в районе населенного пункта Великий Березный. Именно он утверждал, что является студентом одного из местных высших учебных заведений. При нем не было ни одного документа, который мог подтвердить, в частности, что мужчина говорит правду. Второй нарушитель попался на территории подразделения "Ужгород". Коллеги из Словакии сообщили украинским пограничникам, что камеры наблюдения зафиксировали движение неизвестного человека в сторону границы с Украиной.

На поиски заблудившегося "туриста" вышла группа сотрудников. С помощью служебного пса мужчину удалось задержать после полутора часов поиска. Неизвестный прятался в лесу, надеясь скрыться от сотрудников службы. Пограничникам он сообщил, что является гражданином Северной Кореи, длительное время проживал в странах Евросоюза, после чего мужчина признался, что был депортирован из Германии. Вид на возвращение нелегал просрочил, поэтому принял решение обойти пункты пропуска и незаконным путем попасть в страну.

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На данный момент оба правонарушителя задержаны и пребывают в пунктах временного содержания Чопского подразделения. После процедуры установления лиц и обстоятельств совершения ими преступления, заграничных "студентов" будет привлечено к ответственности за нарушения пограничного режима. А якобы гражданина Кореи отправят назад в Словакию в порядке реадмиссии.

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