Пограничники рассказали о ситуации в Керченском проливе

Новости Украины: РФ демонстративно усложняет прохождение кораблей в украинские порты через Керченский пролив.

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявляет, что Россия продолжает создавать трудности для прохождения кораблей в украинские порты через Керченский пролив.

"Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями… Практически нет таких, которые бы не осматривались – особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними", - рассказал П.Цигикал в программе на телеканале UATV, сообщает в среду пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Также, по его словам, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним", - рассказал П.Цигикал.

Он также обратил внимание на то, что особенно важным для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства. Над соответствующими проектами Госпогранслужба уже активно работает, в том числе и с иностранными партнерами.

В частности, П.Цигикал отметил, что именно сейчас в Киеве проходит Международный "круглый стол", где представители правоохранительных структур и Министерства обороны Украины и береговой охраны США обмениваются опытом в этой сфере, проводится наработка законодательной базы, результаты которой будут направлены в Верховную Раду Украины.