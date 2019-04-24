Скачать
Среда, 24.04.2019
Гройсман: Цены на газ для населения могут быть снижены еще больше
Гройсман: Цены на газ для населения могут быть снижены еще больше
Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ
Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ
С кем будет биться Джошуа: шесть претендентов
С кем будет биться Джошуа: шесть претендентов
Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении
Бритни Спирс обратилась к поклонникам в видеообращении

Пограничники рассказали о ситуации в Керченском проливе

Пограничники рассказали о ситуации в Керченском проливе
13:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: РФ демонстративно усложняет прохождение кораблей в украинские порты через Керченский пролив.

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявляет, что Россия продолжает создавать трудности для прохождения кораблей в украинские порты через Керченский пролив.

"Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями… Практически нет таких, которые бы не осматривались – особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними", - рассказал П.Цигикал в программе на телеканале UATV, сообщает в среду пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Также, по его словам, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним", - рассказал П.Цигикал.

Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале

Он также обратил внимание на то, что особенно важным для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства. Над соответствующими проектами Госпогранслужба уже активно работает, в том числе и с иностранными партнерами.

В частности, П.Цигикал отметил, что именно сейчас в Киеве проходит Международный "круглый стол", где представители правоохранительных структур и Министерства обороны Украины и береговой охраны США обмениваются опытом в этой сфере, проводится наработка законодательной базы, результаты которой будут направлены в Верховную Раду Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Керченский пролив, ГПСУ, Корабли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
02 Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
03 Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
04 Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Нардеп Писаренко получил подписные листы для сбора подписей об отстранении Парубия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пограничники рассказали о ситуации в Керченском проливе
Пограничники рассказали о ситуации в Керченском проливе
В Киеве начали отключать горячую воду: список улиц
В Киеве начали отключать горячую воду
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Почти лето: Синоптики обещают много солнца и тепло до +23°
Ученые впервые зафиксировали землетрясение на Марсе
Ученые впервые зафиксировали землетрясение на Марсе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь