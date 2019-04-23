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Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
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Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале

Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
20:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Слушания в Международном трибунале по применению временных мер к РФ для освобождения украинских моряков пройдут 10-11 мая.

Публичные слушания в Международном трибунале по морскому праву (МТМП) по запросу Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков назначены на 10-11 мая 2019 года, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Президент Международного трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер к Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей. Публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года", - написала Е.Зеркаль на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Она отметила, что процедурный приказ будет опубликован на сайте Трибунала.

Ранее в этот день Е.Зеркаль заявила, что до начала слушаний МТМП Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли, и устранить нарушение международного права.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года Международный трибунал по морскому праву (МТМП) подтвердил получение запроса Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков, захваченных с применением силы Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Ранее Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов, захваченных в результате агрессии РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что запрос о применении временных мер направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет причинен продолжающимся удержанием военно-морских судов Украины и продолжающимся удержанием и судебным преследованием их военнослужащих.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить. "Захват Россией судов Украины в Черном море, продолжающееся удерживание судов и членов их экипажей, а также попытка уголовного преследования 24 украинских моряков грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву", - подчеркнули в МИД.

Напомним, Москва кардинально поменяла тон переговоров с Киевом во время консультаций в Гааге в рамках иска Украины в Международный трибунал ООН по освобождению украинских судов и пленных моряков.

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РФ, МИД Украины, Украинские моряки, Елена Зеркаль, Международный трибунал, Международный трибунал по морскому праву, МТМП.
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