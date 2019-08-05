Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Зеленский и Джонсон провели телефонный разговор
Зеленский и Джонсон провели телефонный разговор
В Украине началось внедрение международного номера банковского счета
В Украине началось внедрение международного номера банковского счета
Месси пропустит матч Барселоны с Наполи из-за травмы
Месси пропустит матч Барселоны с Наполи из-за травмы
Принца Чарльза пригласили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде - "Бонд 25"
Принца Чарльза пригласили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде

ПАСЕ может пересмотреть решение о возвращении РФ

ПАСЕ может пересмотреть решение о возвращении РФ
18:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости мира: Такая инициатива британской делегации может быть одобрена из-за событий в Москве.

По мнению экс-члена украинской делегации в ПАСЕ, решающими могут стать даже несколько голосов. Инициативу британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы пересмотреть возвращение в организацию делегации из РФ в связи с событиями в Москве, скорее всего, будет одобрена.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" сказал бывший член украинской делегации в ПАСЕ, внефракционный народный депутат Борислав Береза.

"В Европе есть два лагеря. Один выступает за то, чтобы закрывать глаза на все нарушения со стороны России: будь то оккупация Донбасса, или аннексия Крыма, нарушение прав человека в самой РФ.

Второй лагерь последовательно отстаивает права человека и европейские стандарты демократии. Каждый из этих лагерей отстаивает свою позицию и имеет собственные аргументы. Вероятность того, что британская делегация в ПАСЕ добьется пересмотра возвращения РФ, высокая. Вопрос в том, каким будет результат. Баланс сил примерно одинаков. Поэтому решающими могут стать даже несколько голосов", – подчеркнул Береза.

Глава британской делегации: Возвращение РФ в ПАСЕ нужно пересмотреть

По его мнению, ситуация вокруг акций протеста в РФ еще раз подтвердила, что российская власть не намерена соблюдать права человека. "Россия в очередной раз демонстрирует свою позицию, доказывая, что права человека для нее ничего не значат. Мы предупреждали Европу об этом, но очень часто люди предпочитают пробежаться по граблям, не услышав возражений. Посмотрим, какие выводы будут сделаны.

Но на сегодня ситуация для России неблагоприятна. Потому что Москва игнорирует решения проблем, связанных с Донбассом. Наши европейские партнеры заметили это, точно так же, как и протесты в РФ. Поэтому надо ждать сентября, тогда ПАСЕ рассмотрит этот вопрос", – отметил Береза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПАСЕ, Россия, Европа, Донбасс, Борислав Береза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
03 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
04 Оригинальные СМС поздравления с днем рождения на 5 августа
05 Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости
В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости
Украине на выплату долгов до конца года нужно почти 170 миллиардов
Украине нужно 170 млрд для выплаты долгов
В МОЗ предупредили о стремительном росте заболевания корью
В МОЗ предупредили о росте заболевания корью
СМИ: Нет никаких доказательств свадьбы Кары Делевинь и Эшли Бенсон
СМИ: Нет никаких доказательств свадьбы Кары Делевинь и Эшли Бенсон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь