ПАСЕ может пересмотреть решение о возвращении РФ

Новости мира: Такая инициатива британской делегации может быть одобрена из-за событий в Москве.

По мнению экс-члена украинской делегации в ПАСЕ, решающими могут стать даже несколько голосов. Инициативу британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы пересмотреть возвращение в организацию делегации из РФ в связи с событиями в Москве, скорее всего, будет одобрена.

Об этом в комментарии изданию "Гордон" сказал бывший член украинской делегации в ПАСЕ, внефракционный народный депутат Борислав Береза.

"В Европе есть два лагеря. Один выступает за то, чтобы закрывать глаза на все нарушения со стороны России: будь то оккупация Донбасса, или аннексия Крыма, нарушение прав человека в самой РФ.

Второй лагерь последовательно отстаивает права человека и европейские стандарты демократии. Каждый из этих лагерей отстаивает свою позицию и имеет собственные аргументы. Вероятность того, что британская делегация в ПАСЕ добьется пересмотра возвращения РФ, высокая. Вопрос в том, каким будет результат. Баланс сил примерно одинаков. Поэтому решающими могут стать даже несколько голосов", – подчеркнул Береза.

По его мнению, ситуация вокруг акций протеста в РФ еще раз подтвердила, что российская власть не намерена соблюдать права человека. "Россия в очередной раз демонстрирует свою позицию, доказывая, что права человека для нее ничего не значат. Мы предупреждали Европу об этом, но очень часто люди предпочитают пробежаться по граблям, не услышав возражений. Посмотрим, какие выводы будут сделаны.

Но на сегодня ситуация для России неблагоприятна. Потому что Москва игнорирует решения проблем, связанных с Донбассом. Наши европейские партнеры заметили это, точно так же, как и протесты в РФ. Поэтому надо ждать сентября, тогда ПАСЕ рассмотрит этот вопрос", – отметил Береза.