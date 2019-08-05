Глава британской делегации: Возвращение РФ в ПАСЕ нужно пересмотреть

Новости мира: Роджер Гейл призывает пересмотреть возвращения РФ в ПАСЕ в связи с обстоятельствами в Москве.

Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов в Москве.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление депутата-консерватора опубликовал в своем Facebook постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

"Всего несколько недель назад ПАСЕ проголосовала, чтобы восстановить права Федерации, и уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре и нам нужно будет вернуться к нему, когда ПАСЕ соберется на свою финальную пленарную сессию в начале октября. Картины, которые мы наблюдали (в Москве - ред.), являются недопустимыми и неслыханными", - подчеркнул он.

Напомним,генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд и президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье выразили беспокойство по поводу недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу и непропорционального применения силы полицией против участников акций протеста по этому поводу.