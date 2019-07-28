Массовые задержания в Москве: реакция Совета Европы и ПАСЕ

Совет Европы и ПАСЕ отреагировали на аресты в Москве.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд и президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье выразили беспокойство по поводу недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу и непропорционального применения силы полицией против участников акций протеста по этому поводу.

Соответствующие заявления Ягланда и Паскье опубликованы на сайтах Совета Европы и ПАСЕ.

"Я с беспокойством наблюдал за последними событиями перед выборами в Москве. Согласно сообщениям, оппозиционные кандидаты не смогли выставить свои кандидатуры на выборах. Я намерен обсудить это с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Все законные кандидаты должны быть допущены к участию, как и должны быть гарантированы свободные и честные выборы. Россия, как государство-член Совета Европы, должна придерживаться европейских стандартов в избирательном процессе", - отметил генсек Совета Европы.

Со своей стороны, президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье выразила "глубокую обеспокоенность" по поводу арестов и задержаний сотен человек, которые собрались, как говорится на сайте ПАСЕ, "на несанкционированный митинг в связи с местными выборами".

"Я глубоко обеспокоена массовыми арестами демонстрантов и непропорциональной реакцией силы со стороны полиции, которая пыталась разогнать их. Свобода слова и свобода собраний являются важными условиями для демократии. Во всех странах-членах Совета Европы, и в целом в любом открытом, демократическом и плюралистическом обществе, все мысли, в том числе критические по отношению к власти, должны высказываться свободно", - заявила она.

Как сообщалось, 27 июля в Москве полицейские с грубым применением силы задержали более 1300 участников митинга "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации.

Ранее 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает безусловное возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. После этого украинская делегация покинула заседание ПАСЕ. 1 июля Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту приостановить участие постоянной делегации Украины в работе ПАСЕ.