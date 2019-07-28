Скачать
Воскресенье, 28.07.2019
На 6 участках во Львовской области пересчитают голоса: решение суда
На 6 участках во Львовской области пересчитают голоса: решение суда
Протесты в Москве: Климкин обратился к ПАСЕ
Протесты в Москве: Климкин обратился к ПАСЕ
Ломаченко: Хочу собрать все четыре титула в легком весе
Ломаченко: Хочу собрать все четыре титула в легком весе
Англичане снова недовольны Меган Маркл
Англичане снова недовольны Меган Маркл

Массовые задержания в Москве: реакция Совета Европы и ПАСЕ

Массовые задержания в Москве: реакция Совета Европы и ПАСЕ
21:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Совет Европы и ПАСЕ отреагировали на аресты в Москве.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд и президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье выразили беспокойство по поводу недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу и непропорционального применения силы полицией против участников акций протеста по этому поводу.

Соответствующие заявления Ягланда и Паскье опубликованы на сайтах Совета Европы и ПАСЕ.

"Я с беспокойством наблюдал за последними событиями перед выборами в Москве. Согласно сообщениям, оппозиционные кандидаты не смогли выставить свои кандидатуры на выборах. Я намерен обсудить это с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Все законные кандидаты должны быть допущены к участию, как и должны быть гарантированы свободные и честные выборы. Россия, как государство-член Совета Европы, должна придерживаться европейских стандартов в избирательном процессе", - отметил генсек Совета Европы.

Со своей стороны, президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье выразила "глубокую обеспокоенность" по поводу арестов и задержаний сотен человек, которые собрались, как говорится на сайте ПАСЕ, "на несанкционированный митинг в связи с местными выборами".

"Я глубоко обеспокоена массовыми арестами демонстрантов и непропорциональной реакцией силы со стороны полиции, которая пыталась разогнать их. Свобода слова и свобода собраний являются важными условиями для демократии. Во всех странах-членах Совета Европы, и в целом в любом открытом, демократическом и плюралистическом обществе, все мысли, в том числе критические по отношению к власти, должны высказываться свободно", - заявила она.

Протесты в Москве: Климкин обратился к ПАСЕ

Как сообщалось, 27 июля в Москве полицейские с грубым применением силы задержали более 1300 участников митинга "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации.

Ранее 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает безусловное возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. После этого украинская делегация покинула заседание ПАСЕ. 1 июля Комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту приостановить участие постоянной делегации Украины в работе ПАСЕ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПАСЕ, Москва, Протесты, Совет Европы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
02 Усик - Такам: где и когда состоится бой
03 Военные на Донбассе с привлечением авиации провели масштабные учения
04 Итоги 27 июля: увольнение Глуховери, крестный ход в Киеве и протесты в Москве
05 Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День в ООС: Боевики один раз нарушили режим &quot;тишины&quot;
День в ООС: Боевики один раз нарушили режим "тишины"
Британия готовится к &quot;жесткому&quot; Brexit
Британия готовится к "жесткому" Brexit
Пылающая Сибирь: дым добрался до Казахстана
Пылающая Сибирь: дым добрался до Казахстана
Новый ИИ сможет определить поддельные тексты, написанные ИИ
Новый ИИ сможет определить поддельные тексты, написанные ИИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь