РФ обвинила США и ФРГ в организации протестов в Москве

В России заявили, что несогласованные акции в Москве организовали США и Германия.

Россия направит официальные обращения в США и Германию из-за публикации их дипломатических сотрудников и СМИ, касающиеся несогласованной акции в Москве 3 августа. Об этом заявила официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем в посольство США в Москве и не только в посольство. Я думаю, что руководство США будет очень удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", - сказала она.

Она заявила, что к акции было привлечено посольство США в Москве. Она отметила, что дипмиссия опубликовала маршрут прохождения акции, причем он был расписан "попунктно, просто каждую минуту, а просьба избежать прохождения по нему находилась лишь в самом конце".

Также Захарова вспомнила немецкого вещателя Deutsche Welle, отметив, что публикация на русском языке призыва выходить на акцию была "феноменальным проколом".