Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма

Новости мира: Аннексия Крыма - первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой.

Конкуренция между крупными государствами провоцирует новые угрозы мировому порядку и аннексия Крыма является одним из примеров. Об этом заявил Генеральный секретарь Йенс Столтенберг в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Веллингтоне в Новой Зеландии.

“Первым (вызовом перед мировой безопасностью — ред.) является рост конкуренции между великими державами... И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря”, — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что аннексия Крыма это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны. Столтенберг добавил, что Россия наращивает присутствие и в других странах.

"И мы наблюдаем рост российского присутствия на Ближнем Востоке, в Сирии, а также в России, пытающейся вмешаться и подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО и в других местах", — сказал Генсек НАТО.

Напомним, Договор о ракетах средней и малой дальности между Россией и США прекратил действие 2 августа после того, как Россия и США вышли из него.