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Понедельник, 05.08.2019
Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
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Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма

Генсек НАТО Столтенберг назвал причину аннексии Крыма
21:47 Сегодня Телеграф Фото: НАТО

Новости мира: Аннексия Крыма - первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой.

Конкуренция между крупными государствами провоцирует новые угрозы мировому порядку и аннексия Крыма является одним из примеров. Об этом заявил Генеральный секретарь Йенс Столтенберг в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Веллингтоне в Новой Зеландии.

“Первым (вызовом перед мировой безопасностью — ред.) является рост конкуренции между великими державами... И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря”, — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что аннексия Крыма это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны. Столтенберг добавил, что Россия наращивает присутствие и в других странах.

"И мы наблюдаем рост российского присутствия на Ближнем Востоке, в Сирии, а также в России, пытающейся вмешаться и подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО и в других местах", — сказал Генсек НАТО.

Столтенберг: Россия не имеет права ветировать процесс вступления Украины в НАТО

Напомним, Договор о ракетах средней и малой дальности между Россией и США прекратил действие 2 августа после того, как Россия и США вышли из него.

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НАТО, Крым, Йенс Столтенберг, Альянс, Оккупация Крыма.
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