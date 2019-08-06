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Преемником Могерини станет глава МИД Испании

Преемником Могерини станет глава МИД Испании
00:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Совет Евросоюза официально утвердил кандидатуру преемника Могерини.

Совет Европейского Союза официально утвердил кандидатуру Жозепа Борреля Фонтельеса на должность следующего высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, который должен заменить на этом посту Могерини.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС в Twitter.

"Европейский Совет официально назначил Жозепа Борреля высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности. Как вице-президент Европейской комиссии, он должен пройти процедуру голосования в Европейском парламенте вместе со всеми членами Еврокомиссии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Европейский совет предлагает назначить министра иностранных дел Испании, бывшего главу Европейского парламента Жозепа Борреля Фонтельеса следующим высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности. Предложенную кандидатуру следующего высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики должен согласовать будущий президент Еврокомиссии.

Кроме того, лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите ЕС договорились предложить министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляен на пост следующего президента Европейской комиссии, которая должна заменить на этом посту Жан-Клода Юнкера.

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Кандидатуру Урсулы фон дер Ляен на пост президента Еврокомиссии должен утвердить Европарламент. Также Европейский Совет избрал премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля новым президентом Европейского Совета на период с 1 декабря 2019 по 31 мая 2022 года, который на этом посту должен заменить Дональда Туска.

Помимо этого, президентом Европейского парламента избран представитель Италии Давид Сассоли, кандидатуру которого предложила политическая группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". Он сменил на этом посту Антонио Таяни.

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Испания, ЕС, Совет ЕС, Федерика Могерини, Жозеп Боррель.
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