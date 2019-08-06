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Северная Корея разбогатела на 2 миллиарда долларов благодаря хакерам

Северная Корея разбогатела на 2 миллиарда долларов благодаря хакерам
13:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира: В докладе идет речь о том, что Пхеньян таким образом собирает деньги на оружие массового уничтожения.

В ООН заявляют, что Северная Корея похитила около $2 миллиардов с помощью масштабных кибератак на банки и биржи криптовалюты.

Об этом  говорится в докладе ООН.

"(Пхеньян) использовал киберпространство для осуществления все более сложных атак с целью похищения средств у финансовых учреждений и бирж криптовалют", - отмечается в отчете, в котором анализируются данные за период с февраля по июль.

В докладе ООН, составленном экспертной группой, говорится о том, что "киберсубьекты КНДР... собирают деньги на свои программы ОМУ (оружие массового уничтожения - ред.), общий объем поступлений сегодня оценивается в 2 млрд долларов".

Как отмечается, правительство Ким Чен Ына использует новые методы, чтобы зарабатывать твердую валюту на своей незаконной деятельности. Многие субъекты хозяйствования, которые действуют как подрядчики, "продолжали действовать за рубежом, в том числе под дипломатическим прикрытием, пытаясь передать обычное оружие и приобрести оборудование и технологии" в Северную Корею, считают авторы документа.

СМИ: КНДР провела испытания новой ракетной системы

Причина атак хакеров на бирже криптовалют, объясняют эксперты, заключается в том, что они "позволяют КНДР получать доходы способами, которые труднее проследить и подвергать меньшему надзору и регулированию, чем традиционный банковский сектор".

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила очередной запуск ракет - уже четвертый за последнее время, на фоне военных учений США и Южной Кореи.

По заявлению Объединенного комитета начальников штабов, две ракеты были выпущены ночью во вторник вблизи провинции Южная Хванхэ. Об их точном типе, дальности полета и максимальной высоте пока не сообщается.

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Южная Корея, КНДР, ООН, Ким Чен Ин.
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