Болгария намерена купить 150 единиц техники у стран ЕС

Новости мира: Сума сделки оцениваэться свыше 800 млн. долларов, потенциальными поставщиками являются компании из стран ЕС.

Болгария направила запрос в четыре европейские страны с предложениями приобрести 150 единиц бронетехники. Об этом во вторник сообщило министерство обороны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В сообщении министерства говорится, что балканское государство объявило тендер на закупку техники на сумму 836 240 000 долларов США у Германии, Финляндии, Франции и Швейцарии.

Потенциальными поставщиками является немецкая компания Artec, совместное предприятие Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, французский Nexter, финская Patria и швейцарская General Dynamics Land System - Mowag.

София просит производителей предоставить их предложения до 31 октября. Черноморская страна планирует выбрать победителя до 20 декабря.

НАТО поощряет своих восточных членов разрабатывать, покупать и эксплуатировать новое оборудование. Болгария стремится увеличить свои ежегодные расходы на оборону до 2% ВВП к 2024 году.