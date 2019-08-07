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За неделю истребители НАТО 14 раз поднимались на перехват самолетов РФ над Балтикой

За неделю истребители НАТО 14 раз поднимались на перехват самолетов РФ над Балтикой
04:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Истребители НАТО за неделю 14 раз сопровождали самолеты РФ над Балтикой.

Истребители НАТО в период с 29 июля по 4 августа 14 раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные приводит сайт Минобороны Литвы.

Самолетам НАТО пришлось сопровождать российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27, транспортный Ан-26, а также противолодочный самолет Ил-38, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Отмечается, что в прошлую пятницу некоторые из этих самолетов участвовали в учениях: они поднялись в воздух в Калининградской области и вернулись обратно.

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В Минобороны Литвы заявили, что в большинстве случаев самолеты летели с отключенным транспондером, без плана полета и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

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НАТО, РФ, Литва, Балтийское море.
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