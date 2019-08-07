ЕС выделил дополнительно €127 миллионов на поддержку сирийских беженцев в Турции

Новости мира: Общий вклад Евросоюза в программу помощи сирийским беженцам в Турции достиг 1 млрд 125 млн евро.

“Помощь выделена в рамках Программы содействия социальной сплоченности (SUY), реализуемой при содействии Всемирной продовольственной программы ООН и Турецкого Красного Полумесяца”, информирует Анадолу со ссылкой на Еврокомиссию.3

Таким образом, с учетом выделенных дополнительно средств общий вклад ЕС в программу достиг 1 млрд 125 млн евро.

Отмечается, что фонду, созданному в 2016 году для поддержки сирийских беженцев в Турции и рассчитанному на шесть миллиардов евро, в целом выделено €5,6 млрд. При этом сумма, выделенная на согласованные проекты, составила €3,5 млрд. Турции было перечислено €2,4 млрд.

Помощь в рамках Программы SUY оказывается сирийцам, проживающим за пределами лагерей для беженцев, с целью удовлетворения основных потребностей. Ежемесячно на банковскую карту одного беженца поступает 120 турецких лир (около 20 евро).