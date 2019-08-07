Скачать
Среда, 07.08.2019
Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с гибелью четырех военных
Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с гибелью четырех военных
Порошенко не вручали подозрений ни по одному открытому делу
Порошенко не вручали подозрений ни по одному открытому делу
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны
Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны

Болгария получила финансирование от ЕС на борьбу с АЧС

Болгария получила финансирование от ЕС на борьбу с АЧС
09:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Практически 3 миллиона евро представила Еврокомиссия Болгарии, на борьбу с африканской чумой свиней.

Европейская комиссия предоставила Болгарии 2,9 миллиона евро для борьбы с африканской чумой свиней.

Такое решение принято по итогам встречи министра сельского хозяйства Болгарии Десиславы Таневой с еврокомиссаром по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Витянисом Андрюкайтисом. 

«Финансовая помощь в размере 2,9 миллиона евро была предоставлена Болгарии согласно Плана борьбы с африканской чумой свиней», - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Болгарии.

Отмечается, что болгарская сторона также ожидает выделения в ближайшее время Еврокомиссией экстренной помощи в объеме 11 миллионов евро для преодоления последствий АЧС в тех регионах, где уже уничтожено большое поголовье свиней.

Болгария намерена купить 150 единиц техники у стран ЕС

В ряде крупных комплексов по выращиванию свиней в Русенской и Разградской областях Болгарии из-за болезни были уничтожены несколько десятков тысяч животных.

В городе Свиштове объявлено чрезвычайное положение, здесь на границе с Румынией категорически запрещен провоз мясных продуктов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евро, ЕС, Болгария, АЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
03 Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
04 Зеленский инициирует встречу в "нормандском формате"
05 СЦКК: боевики из противотанкового гранатомета стреляли из Украинского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии
США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии
За сутки в Афганистане ликвидированы 92 боевика &quot;Талибана&quot;
За сутки в Афганистане ликвидированы 92 боевика "Талибана"
Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша
Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь