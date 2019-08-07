Болгария получила финансирование от ЕС на борьбу с АЧС

Новости мира: Практически 3 миллиона евро представила Еврокомиссия Болгарии, на борьбу с африканской чумой свиней.

Европейская комиссия предоставила Болгарии 2,9 миллиона евро для борьбы с африканской чумой свиней.

Такое решение принято по итогам встречи министра сельского хозяйства Болгарии Десиславы Таневой с еврокомиссаром по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Витянисом Андрюкайтисом.

«Финансовая помощь в размере 2,9 миллиона евро была предоставлена Болгарии согласно Плана борьбы с африканской чумой свиней», - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Болгарии.

Отмечается, что болгарская сторона также ожидает выделения в ближайшее время Еврокомиссией экстренной помощи в объеме 11 миллионов евро для преодоления последствий АЧС в тех регионах, где уже уничтожено большое поголовье свиней.

В ряде крупных комплексов по выращиванию свиней в Русенской и Разградской областях Болгарии из-за болезни были уничтожены несколько десятков тысяч животных.

В городе Свиштове объявлено чрезвычайное положение, здесь на границе с Румынией категорически запрещен провоз мясных продуктов.