Норвегия обеспокоена учениями РФ в Арктике

Новости мира: Министерство обороны Норвегии считает учения признаком агрессии РФ.

Норвегия выразила обеспокоенность по поводу российских учений в Арктике "Центр-2019", которые планируются в конце августа. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление министерства обороны Норвегии.

"Власти Норвегии выразили обеспокоенность по поводу российских учений в Арктике "Центр-2019", которые планируется начать в конце августа. В заявлении министерства обороны Норвегии, опубликованном во вторник, 6 августа, их назвали тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа. Норвежские власти указывают, что учения пройдут недалеко от побережья провинций Нордланд и Тромсё", - говорится в сообщении.

Ожидаемые российские маневры показывают, что РФ увеличивает свою военную активность и проводит учения чаще и ближе к границам западных стран, говорится в сообщении DW, которое ссылается на заявление норвежского министерства. "Россия действует все более напористо в непосредственной близости от нас. Норвегия обеспокоена этим и будет внимательно следить за учениями", - добавили в министерстве.

Как известно, намеченные на август-сентябрь учения "Центр-2019" пройдут вдоль Северного морского пути в российском Заполярье, где будет опробована военная техника, специально разработанная для военных действий в Арктике.