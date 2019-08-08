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В Германии перехватили судно с 1,5 тоннами кокаина на борту

В Германии перехватили судно с 1,5 тоннами кокаина на борту
00:35 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Германии изъяли кокаин на 350 млн евро – вторая крупная находка за последние недели.

Таможенники в Гамбурге обнаружили 1,5 тонны кокаина на контейнеровозе, прибывшем из Бразилии, вскоре после крупнейшего в истории Германии изъятия этого наркотика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Таможня портового города сообщила в среду, что новая партия была найдена на прошлой неделе в контейнере с табачными коробками, загруженными на судно в Рио-Гранде.

Корабль направлялся в Антверпен. 1575 пачек кокаина были спрятаны в 64 спортивных сумках.

Таможенники оценили стоимость находки примерно в 350 млн евро.

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В пятницу Гамбургская таможня объявила, что в прошлом месяце она изъяла 4,5 тонны кокаина из контейнера, который прибыл из Уругвая, оценочной стоимостью в почти 1 млрд евро.

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Германия, Бразилия, Наркотики, Кокаин.
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