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В столице Дании прогремел взрыв

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В столице Дании прогремел взрыв
15:43 Сегодня Телеграф

Новости мира:Взрыв произошел возле Налогового управления в одном из районов Копенгагена.

В Копенгагене вечером 6 августа произошел взрыв у входа в здание Налогового управления в районе Естеборо. Об этом сообщает УНН.

Взрыв произошел около 22:00 по местному времени. Никто не пострадал, поврежден фасад здания, офисы практически не повреждены, передает телеканал.

 

Полиции пока неизвестно, кто стал организатором взрыва. Главный инспектор полиции Копенгагена Йорген Берген Сков отметил, что уже идет масштабное расследование. Сотрудникам налогового департамента разрешили работать из дома.

Стрельба в Торонто: 7 человек ранены

В конце июня произошел взрыв в одной из квартир в центре Линчепинга на юге Швеции. В результате пострадали 25 человек. Из-за взрыва обрушился балкон и были выбиты несколько окон.

Как сообщалось ранее,  минимум 18 человек погибли и более 100 пострадали в результате подрыва автомобиля в Кабуле. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

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ЕС, Копенгаген, Дания, Взрыв.
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