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Глава МВД Молдовы убежден, что некоторые нардепы страны потеряют неприкосновенность

Глава МВД Молдовы убежден, что некоторые нардепы страны потеряют неприкосновенность
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава МВД Молдовы анонсировал снятие неприкосновенности с депутатов.

Первый вице-премьер правительства Молдовы и глава МВД Андрей Нэстасе убежден, что на одном из ближайших заседаний парламента некоторые депутаты лишатся неприкосновенности.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Молдове.

"На ближайшем внеочередном заседании парламента, которое пройдет 12-го или 13 августа, может быть снята неприкосновенность с нескольких депутатов. Запрос на снятие иммунитета будет сделан исполняющим обязанности генерального прокурора Думитру Робу в рамках уголовного дела по факту узурпации государственной власти 7-14 июня этого года прежним правительством страны под руководством Павла Филиппа", - заявил Нэстасе.

То есть, очевидно, речь идет о депутатах от Демократической партии, которая еще недавно была при власти, а теперь перешла в оппозицию.

По словам министра, нынешняя власть Молдовы активно занимается процессом деолигархизации государства.

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Как сообщалось ранее, два дня назад генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня нынешнего года.

Согласно конституции Молдовы, узурпация власти - тягчайшее преступление против государства. За нее уголовный кодекс предусматривает тюремное заключение сроком до 20 лет.

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Молдова, Неприкосновенность, Андрей Нэстасе.
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