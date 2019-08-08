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Берлин не будет вносить в изменения в список делегации

Берлин не будет вносить в изменения в список делегации
09:36 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости мира:Решение было принято в ответ на отказ Китая принимать список немецкой делегации по вопросам оцифровки.

После того как власти Китая отклонила список немецкой делегации от комитета Бундестага по вопросам оцифровки, поскольку она отказывается принимать одного из делегатов, члены комитета согласились, что они не примут требований Пекина.

Члены комитета сказали в среду, что они не будут менять список участников делегации, в который входит также представитель партии "Зеленых" Маргарет Баузе, которая выступает за права мусульманского уйгурского меньшинства в Китае.

Из Китая неоднократно поступали сообщения о так называемых лагерях перевоспитания уйгуров. Пекин оправдывает существование лагерей, заявляя, что уйгуры ответственны за террористические нападения и разгар беспорядков.

Нежелание участников обменять Баузе на другого делегата, вероятно, означает, что поездка будет отменена.

Комитет должен был совершить визит в Китай с 23 августа по 1 сентября, а переговоры запланированы в Шанхае и Пекине.

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"Китай все больше использует стратегию "разделяй и властвуй", чтобы применить давление. Мы, как парламентарии не должны позволять им разделять нас", - сказала Баузе.

Другой немецкой делегации, на этот раз Комитета по правам человека Бундестага, также было отказано во въезде в Китай.

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Китай, Пекин, Берлин, Делегация, Маргарет Баузе.
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