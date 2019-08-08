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Спикер Сейма Польши подал в отставку из-за авиаперелетов

Спикер Сейма Польши подал в отставку из-за авиаперелетов
18:01 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости мира:Марек Кучинский аргументировал свое решение желанием слушать поляков и служить Польше.

Спикер Сейма Польши Марек Кухциньский объявил об отставке в результате скандала вокруг его частных перелетов на правительственном самолете.

Кухциньский, один из ведущих членов партии власти "Право и справедливость", сообщил, что уйдет с поста в пятницу, 9 августа. Его заявление прозвучало на следующий день после встречи с партийным руководством в среду.

Глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский заявил, что решение спикера уйти в отставку является доказательством позиции партии "слушать поляков и служить Польше".

Польские СМИ и оппозиционная партия "Гражданская платформа" установили, что с марта 2018 году до июля 2019 года Кухциньский часто летал правительственными самолетами между Варшавой, где он работает, и Жешувом, городом на юго-востоке Польши, где он живет.

Утверждается, что Кухциньский более 100 раз использовал правительственный самолет для частных полетов, иногда вместе с семьей и некоторыми членами партии власти.

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Оппозиция призвала его к отставке, однако сам Кухциньский ранее заявлял, что "рейсы были необходимой частью его работы". Он подчеркнул, что все его действия соответствовали польскому законодательству.

В среду прокурор в Варшаве сообщил, что проводится проверка на предмет возможных нарушений в связи с полетами Кухциньского.

По информации Onet, стоимость рейсов спикера Сейма вообще стоила польским налогоплательщикам 4 миллиона злотых (928 000 евро).

Частые полеты Кухциньского стали потенциальной проблемой для партии власти накануне парламентских выборов этой осенью.

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Варшава, Польша, Сейм, Марек Кучинский.
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