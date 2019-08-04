Польша на Совбезе ООН говорила о России против Украины и Грузии

Новости мира: Польская сторона на Совбезе ООН напомнил об российской агрессии в отношении Украины и Грузии.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович председательствовал на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященном проблеме участия детей в вооруженных конфликтах.

Об этом сообщает Польское Радио.

В своем выступлении министр отметил, что дети становятся первыми жертвами войн и насилия. Политик подчеркнул, что защита детей является для Польши приоритетом и польская сторона помогает молодежи в Восточной Украине и на Ближнем Востоке.

Глава польского МИД Яцек Чапутович добавил, что следующее заседание Совета Безопасности ООН будет посвящено проблеме соблюдения международного права. Эта тематика является ведущим мотивом членства в Совете Безопасности ООН: «Мы отстаиваем соблюдение международного права. Его нарушает, например, Россия против Украины и Грузии. То есть в интересе Польши является укрепление международной системы, опирающейся на право, а не на силу».

В августе глава МИД Польши еще трижды будет председательствовать на заседаниях Совета Безопасности ООН: на тему международного права, Ближнего Востока и преследований на религиозной почве.

Идея Польши относительно создания должности специального представителя генсека ООН по вопросам Украины была частью поиска креативных решений, но пока что никак не продвигается. Об этом на брифинге по случаю начала председательства Польши в Совете Безопасности рассказала постоянный представитель этой страны при ООН Йоанна Вронецкая