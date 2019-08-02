Новости Украины: Постпред Польши при ООН подтвердила, что Украина в числе приоритетов Совета Безопасности.

Идея Польши относительно создания должности специального представителя генсека ООН по вопросам Украины была частью поиска креативных решений, но пока что никак не продвигается.

Об этом на брифинге по случаю начала председательства Польши в Совете Безопасности рассказала постоянный представитель этой страны при ООН Йоанна Вронецкая, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

"Относительно назначения специального представителя генсека ООН по вопросам Украины - это решение, которое принимает не только Польша. Такой вопрос не включен в повестку дня Совета Безопасности, которую вы видите перед собой, потому что это решение должен принимать секретариат ООН. С согласия, разумеется, украинского правительства", - пояснила Вронецкая.

Она добавила, что общаясь с журналистами в Варшаве 29 июля, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович упоминал идею спецпредставителя ООН по вопросам Украины - но это было скорее попыткой главы польского МИД "искать креативные пути".

"Возможно, министр тоже искал креативные пути и вспомнил об этой идее, которая была раньше, но сейчас я не могу ничего добавить, потому что новой информации нет", - пояснила Вронецкая.

Отвечая на вопрос итальянского журналиста, она подтвердила, что Украина остается среди приоритетов председательства Польши в Совбезе ООН в течение августа. В частности, письмо постоянного представителя Украины при ООН S/2014/136 включено в повестку дня, а это значит, "что мы можем предложить заседание (Совета Безопасности по поводу Украины - ред.) в любой момент".

Вронецкая напомнила, что с начала года Польша помогла инициировать четыре заседания Совета Безопасности, а за полтора года своего непостоянного членства в этой структуре в целом инициировала восемь таких заседаний.

Госпожа дипломат также рассказала, что в течение августа основными приоритетами Польши в Совбезе будут защита гражданского населения (в частности детей) в конфликтах, реабилитация детей-комбатантов, а также вопросы соблюдения международного права.

Йоанна Вронецкая добавила, что по инициативе Польши 13 августа будет отмечаться 70-я годовщина подписания Женевской конвенции. На это мероприятие в Нью-Йорк прилетят главы МИД Германии и Польши Хайко Маас и Яцек Чапутович.