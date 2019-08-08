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ЕС: За 11 лет РФ наращивала военное присутствие в Абхазии и в Южной Осетии

ЕС: За 11 лет РФ наращивала военное присутствие в Абхазии и в Южной Осетии
15:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:После августовской войны 2008 года РФ незаконно наращивала военное присутствие в Южной Осетии.

В связи с 11-й годовщиной августовской войны 2008 года Европейский союз заверил в четверг, что будет и впредь поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Эта позиция обозначена в заявлении делегации (постпредства) ЕС в Тбилиси, которое в четверг на брифинге в Брюсселе зачитал официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"После конфликта в августе 2008 года между Российской Федерацией и Грузией прошло 11 лет. В течение этого времени РФ не только поддерживала, но и наращивала свое военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии в нарушение международного права и своих обязательств по соглашению от 12 августа 2008 года", - сказано в документе делегации ЕС в Грузии.

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В нем отмечается, что "основные права человека пострадавшего в результате конфликта населения продолжают нарушаться, в том числе в результате ограничения свободы передвижения так называемой "границей", временного закрытия контрольно-пропускных пунктов и незаконных задержаний, а также в результате нарушения права на безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев".

Согласно заявлению, "конфликты в Грузии привели к перемещению и травмированию тысяч людей, и это наследие теперь затрагивает поколения".

"ЕС приветствует и поддерживает искренние и аполитичные усилия всех сторон по решению гуманитарных вопросов и вопросов безопасности", - говорится в коммюнике.

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Делегация ЕС сообщает, что с 1990-х годов Европейский союз стремился помочь найти мирное разрешение конфликтов в Грузии. По словам заявления, эти усилия были существенно активизированы 11 лет назад и продолжаются по сей день.

"Европейский союз продолжит эти усилия, в том числе благодаря деятельности специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, его участию в качестве сопредседателя в Женевских международных дискуссиях и постоянному присутствию миссии наблюдателей ЕС, единственной международной миссии по наблюдению на местах", - заявляют в представительстве ЕС в Грузии.

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ЕС, Россия, Грузия, Южная Осетия, ЕК, "Российская угроза".
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