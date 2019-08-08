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Польша обеспокоена сближением стран ЕС с Россией

Польша обеспокоена сближением стран ЕС с Россией
16:35 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости мира:Такое поведение стран ЕС может натолкнуть Кремль на мысль, что он вышел сухим из воды.

Польша обеспокоена тем, что некоторые страны Европейского союза становятся все более дружественными по отношению к России, даже когда Кремль расправляется с инакомыслием.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Похоже, что некоторые европейские лидеры не осознают, что их деятельность воспринимается как попытка разморозить отношения, и если это так, то их политика вводит в заблуждение", - сказал он.

Его заявление прозвучало после того как в России задержали более 1000 человек во время протестов с требованием свободных выборов. Европейский союз и Польша осудили жестокость полиции в ходе протестов.

Потепление отношений с Россией может сигнализировать Кремлю, что Европа позволит ему выйти сухим из воды после эскалации, такой как аннексия Крыма в 2014 году, и это создает опасный прецедент, сказал Пшидач.

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"Нет никаких оснований приглашать российских лидеров на различные вечеринки или танцы вместе... Были приняты меры, чтобы побудить Россию отказаться от своей агрессивной политики на востоке Европы...но она не сделала даже пол шага назад" – отметил дипломат.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович сказал, что пока не видит шансов на сближение с Россией, так и не придерживается международного права.

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ЕС, Польша, Кремль, Россия, МИД, Марчин Пшидач.
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