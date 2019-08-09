Выборы в Британии могут состояться сразу после Brexit

Новости мира:Голосование за недоверие правительству Джонсона депутаты могут провести сразу после летних каникул.

Британский премьер-министр Борис Джонсон объявит досрочные выборы в ближайшие дни после Brexit, если парламент проголосует за вотум недоверия его правительству. Об этом пишет Financial Times.

Помощники Джонсона ожидают, что британские депутаты попытаются провести голосование за доверие вскоре после того, как парламент вернется с летних каникул.

"Мы не можем остановить их форсирование выборов, но мы контролируем расписание, поэтому мы установим дату после 31 октября", - сказал высокопоставленный чиновник в офисе премьера.

"Если должны быть всеобщие выборы, то это будет через несколько дней после 31 октября", - добавил он.

Другой близкий помощник Джонсона также не отрицал, что в случае необходимости выборы будут проведены в первые дни ноября.

Как известно, Джонсон настроен вывести страну из ЕС 31 октября - в том числе без соглашения с Брюсселем, реализовав сценарий "жесткого" Brexit.

Многие депутаты британского парламента, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона.