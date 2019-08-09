На один из финских городов произошла атака хакеров

Новости мира:В финском городе Пори хакеры атаковали образовательную сеть.

Хакеры совершили атаку на образовательную сеть финского города Пори.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на городскую администрацию.

“Образовательная сеть города Пори подверглась хакерской атаке”, - говорится в сообщении.

Согласно городской администрации, информационный взлом был замечен в образовательной сети.

В сервере городской сети образования была установлена вредоносная программа, через которую злоумышленники попытались собрать данные. Это, возможно, поставило под угрозу защиту личной информации пользователей – электронную почту и пароли. В качестве меры предосторожности пароли всех пользователей были изменены.

Как сообщалось 25 июля, Министерство внутренних дел Беларуси заявило о волне кибератак на белорусские предприятия разных форм собственности.