Microsoft: Российские хакеры начали использовать принтеры для кибератак

Новости технологии: Microsoft предостерегает: российские хакеры могут атаковать через принтеры.

Для взлома корпоративных сетей российские хакеры стали использовать принтеры и VoIP-телефоны.

Об этом сообщает DW.

"Корпорация Microsoft объявила об атаках российских хакеров - по словам ее IT-экспертов, злоумышленники используют для проникновения в сети принтеры и VoIP-телефоны. Об этом компания сообщила на конференции по безопасности в сфере высоких технологий в Лас-Вегасе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хакеры смогли взломать корпоративные сети, так как приборы использовали для работы неизмененные стандартные пароли, а на одном не было установлено последнее обновление.

Специалисты Microsoft полагают, что к атакам причастна группа киберпреступников, известная как Strontium (другие названия - Fancy Bear, APT28 и Sofacy). Ранее ее связывали с Главным управлением Генштаба вооруженных сил России. В США утверждают, что она стояла за кибератакой на предвыборный штаб Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года.