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В Google поделились планами по сокращению выбросов в атмосферу

В Google поделились планами по сокращению выбросов в атмосферу
04:10 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости технологии: С 2022 года Google будет использовать перерабатываемые материалы во всех устройствах.

Компания Google рассказала о своих планах по сокращению выбросов в атмосферу. Для этого она включит экологичные материалы во все устройства, сократит количество перевозок по морю и будет компенсировать выбросы посадкой деревьев.

Компания заявила, что к 2022 году все ее устройства будут включать в себя переработанные материалы. Она уже использует экопластик в некоторых продуктах Nest, но в дальнейшем будет стремиться включить больше видов материалов во все свои устройства.

Google также сообщила, что к следующему году все поставки продукции клиентам будут углеродно-нейтральными. Это означает, что выбросы углекислого газа в атмосферу станут компенсировать посадкой деревьев.

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Кроме того, чтобы достичь углеродной нейтральности, Google увеличит объем перевозок по воздуху, сообщили в компании. Что касается оставшихся выбросов, то Google будет инвестировать в проекты, которые касаются утилизации свалок и систем удаления отходов животноводства.

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Все по теме:

Google, Загрязнение воздуха, Экопластик, Перерабатываемые материалы.
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