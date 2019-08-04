Скачать
Воскресенье, 04.08.2019
День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине: история праздника
День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине: история праздника
Зеленский в День ВС ВСУ: Это праздник мужественных людей
Зеленский в День ВС ВСУ: Это праздник мужественных людей
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Приметы и обряды на 4 августа - Мария Ягодница, День Марии Магдалины
Приметы и обряды на 4 августа - Мария Ягодница, День Марии Магдалины

Facebook хочет переименовать сервисы Instagram и WhatsApp: что изменится

Facebook хочет переименовать сервисы Instagram и WhatsApp: что изменится
09:15 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии: Компания Facebook решила провести ребрендинг своих сервисов Instagram и WhatsApp.

Изменения коснутся только названий приложений. Теперь это будут Instagram from Facebook и WhatsApp from Facebook. Такое уже было с приложениями Workplace и Oculus.

О смене названий уже проинформированы сотрудники Instagram и WhatsApp, также эту информацию подтвердили представители Facebook.

"Мы хотим прояснить вопрос о продуктах и услугах, которые являются частью Facebook", - рассказала официальный представитель компании Берти Томсон.

Huawei переименует названия своих флагманов: причины

В результате на экранах устройств пользователей названия останутся прежними, а вот в App Store и Google Play появятся новые заголовки: Instagram from Facebook и WhatsApp from Facebook. Но, скорее всего, фраза "from Facebook" вскоре появится на заставках обоих приложений.

Кстати, некоторые пользователи уже заметили новые названия в описании сервисов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Facebook, Instagram, WhatsApp.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия обыскивает дно моря в оккупированном Крыму
02 Гороскоп на завтра, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Богдан о своей "отставке": Это была не шутка
04 Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены
05 Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Непогода нанесла ущерб 40 населенным пунктам Украины
Непогода нанесла ущерб 40 населенным пунктам Украины
В Карпатах спасатели ищут 14-летнюю девочку
В Карпатах спасатели ищут 14-летнюю девочку
Советник Джонсона: Парламент не сможет помешать Brexit
Советник Джонсона: Парламент не сможет помешать Brexit
Рецепт дня: бефстроганов из курицы
Рецепт дня: бефстроганов из курицы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь