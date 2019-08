Facebook хочет переименовать сервисы Instagram и WhatsApp: что изменится

Новости технологии: Компания Facebook решила провести ребрендинг своих сервисов Instagram и WhatsApp.

Изменения коснутся только названий приложений. Теперь это будут Instagram from Facebook и WhatsApp from Facebook. Такое уже было с приложениями Workplace и Oculus.

О смене названий уже проинформированы сотрудники Instagram и WhatsApp, также эту информацию подтвердили представители Facebook.

"Мы хотим прояснить вопрос о продуктах и услугах, которые являются частью Facebook", - рассказала официальный представитель компании Берти Томсон.

В результате на экранах устройств пользователей названия останутся прежними, а вот в App Store и Google Play появятся новые заголовки: Instagram from Facebook и WhatsApp from Facebook. Но, скорее всего, фраза "from Facebook" вскоре появится на заставках обоих приложений.

Кстати, некоторые пользователи уже заметили новые названия в описании сервисов.