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Huawei переименует названия своих флагманов: причины

Huawei переименует названия своих флагманов: причины
17:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии: Похоже, компания Huawei решила изменить схему наименований своих флагманов серии Р.

Вчера Huawei зарегистрировала в Ведомстве по интеллектуальной собственности Великобритании три новые торговые марки: P300, P400 и P500. Все они относятся к классу 9: смартфоны, мобильные телефоны и планшеты.

Напомним, сейчас у компании есть флагманы P10, P20 и P30. Но не исключено, что в следующем году мы увидим не P40, а P400.

Правда, вполне возможно, что новые модели не заменят старые названия, а лишь дополнят семейство Р.

 

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Кстати, заявки подала компания Forresters, которая уже не раз выступала от имени Huawei Technologies. На днях она также зарегистрировала торговые марки Huawei AirGlass и SuperSensing, предназначенные, скорее всего, для линейки Mate 30. Ожидается, что технология SuperSensing относится к камере, а AirGlass - к защитному стеклу для дисплея.

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Смартфоны, Huawei, Флагманы, Перейменование.
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