Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску

Новости технологии: В мае компания Samsung представила новый сенсор для камер - 64-мегапиксельный ISOCELL Brigth GW1.

Теперь производители начали гонку - кто первым выпустит смартфон с такой камерой.

Realme?

Похоже, первым будет суббренд Oppo Realme. 8 августа он проведет мероприятие, посвященное инновациям в области камеры ("camera innovation event").

На рекламном тизере изображена камера с четырьмя датчиками, главный из которых - 64-мегапиксельный. Но какой именно смартфон получит такую камеру - пока неизвестно.

Учитывая ценовую политику компании, мы не сомневаемся, что эта новинка будет недорогой.

Кто еще?

Также выпустить смартфон с 64-мегапиксельной камерой намерен бренд Xiaomi Redmi. По данным инсайдера Ice Universe, это случится тоже в августе.

Свой смартфон готовит и Samsung, но его не стоит ждать раньше сентября-октября.