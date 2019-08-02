Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску

Теперь производители начали гонку - кто первым выпустит смартфон с такой камерой.
Realme?
Похоже, первым будет суббренд Oppo Realme. 8 августа он проведет мероприятие, посвященное инновациям в области камеры ("camera innovation event").
На рекламном тизере изображена камера с четырьмя датчиками, главный из которых - 64-мегапиксельный. Но какой именно смартфон получит такую камеру - пока неизвестно.
Учитывая ценовую политику компании, мы не сомневаемся, что эта новинка будет недорогой.
Кто еще?
Также выпустить смартфон с 64-мегапиксельной камерой намерен бренд Xiaomi Redmi. По данным инсайдера Ice Universe, это случится тоже в августе.
Свой смартфон готовит и Samsung, но его не стоит ждать раньше сентября-октября.