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ЕС: РФ должна повлиять на сепаратистов, чтобы прекратить агрессию на ОРДЛО

ЕС: РФ должна повлиять на сепаратистов, чтобы прекратить агрессию на ОРДЛО
08:01 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay.com

Новости мира:В ЕС отмечают, что неукоснительное соблюдение режима прекращения огня является решающим шагом на пути к полному выполнению Минских соглашений.

В Европейском союзе призывают Россию повлиять на контролируемых ею боевиков для немедленного прекращения боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает представительства ЕС в Украине.

"Интенсивные боевые действия, которые состоялись 6 августа возле Павлополя в Донецкой области, привели к убийству четырех украинских военнослужащих, что является наибольшим количеством жертв за один день с октября 2018 года. Это является вопиющим нарушением согласованного режима прекращения огня и подвергает опасности гражданских жителей", - говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что неукоснительное соблюдение режима прекращения огня является решающим шагом на пути к полному выполнению Минских соглашений, "которые являются основой для мирного и устойчивого урегулирования конфликта с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере использует свой существенный влияние над сепаратистами, которых она поддерживает, чтобы немедленно прекратить боевые действия", - отмечается в заявлении.

Также в представительстве Евросоюза отметили, что знают о призыве президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи лидеров четырех стран в "нормандском формате" (Украины, Франции, Германии и России).

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"Мы подчеркиваем важность усиления усилий по проведению переговоров, направленных на длительное и мирное урегулирование конфликта", - заявили европейские дипломаты.

В этой связи в ЕС вновь подтвердили полную поддержку усилиям "нормандского формата", ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы.

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ЕС, Россия, Луганск, Европейский союз, РФ, Донбасс, ОРДЛО.
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