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В Италии заговорили о распаде коалиции

В Италии заговорили о распаде коалиции
09:19 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости мира:Вице премьер-министр Италии Маттео Сальвини призывает к проведению досрочных выборов.

Вице премьер-министр Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини в четверг призвал к проведению досрочных выборов, заявив, что коалиция, которая поддерживает правительство премьер-министра Джузеппе Конте, распалась.

Напряженность между коалиционными партнерами, ультраправой "Лигой" и "5 звездами", высока из-за разногласий по ряду вопросов.

Накануне Сенат Италии значительным большинством голосов отклонил ходатайство движения "5 звезд" о прекращении строительства высокоскоростного железнодорожного сообщения между Лионом и Турином (TAV). "Лига" выступает за реализацию проекта.

"Я сегодня повторил премьеру Конте, что мы должны немедленно пойти в парламент, чтобы признать, что правящего большинства больше не существует, о чем свидетельствует голосование за TAV. Давайте быстрее дадим слово избирателям", - заявил Сальвини, который также является министром внутренних дел.

СМИ: Решение по досрочным выборам в Италии будет принято к сентябрю

Еще один заместитель премьер-министра Луиджи Ди Майо заявил в четверг, что его движение "5 звезд" готово к досрочным выборам. Ди Майо, который также является министром труда и промышленности, заявил, что "Лига" "пошутила со страной". Он отметил, что досрочные выборы не должны проводиться, пока не будет утверждена реформа по сокращению количества законодателей до 345.

Лидер Демократической партии Никола Зингаретти заявил, что его оппозиционная левоцентристская группа также готова к досрочным выборам.

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Италия, ЕС, Сенат, Маттео Сальвини, Джузеппе Конте, 5 звезд.
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