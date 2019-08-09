Запад призвал РФ покинуть территорию Грузии

Новости мира:В день годовщины российско-грузинской войны представители США и ЕС выступили с совместным заявлением.

Соединенные Штаты и шесть европейских стран в четверг, в день годовщины российско-грузинской войны, призвали Москву выполнить соглашения 2008 года об отводе своих вооруженных сил на позиции, где они находились до начала боевых действий.

Об этом сообщает агентство AP.

После закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН послы Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Польши, Великобритании и США выступили с заявлением в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Семь стран заявили, что они крайне обеспокоены углублением отношений России в сфере безопасности с Абхазией и Южной Осетией, а также "активизацией так называемого процесса бордеризации (незаконного определения границ. – ред.)".

Они вновь призвали Россию выполнить соглашения от 12 августа и 8 сентября 2008 года, которые включают "обязательства по обеспечению вывода вооруженных сил на позиции, которые они занимали до начала боевых действий, и созданию международного механизма безопасности".

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский позже заявил журналистам, что "мы рассматриваем это трагическое событие как часть истории".

По его словам, Грузия заплатила "большую цену за эту трагическую ошибку" Саакашвили, "и мы видим, что единственный способ сделать отношения на Кавказе процветающими и ослабить всю напряженность сейчас - это диалог между Грузией и двумя независимыми государствами".