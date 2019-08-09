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Истребители Британии дважды перехватили военные самолеты России

Истребители Британии дважды перехватили военные самолеты России
10:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Британские истребители дважды перехватили военные самолеты РФ.

Истребители Военно-воздушных сил Великобритании в четверг, 8 августа, дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов.

Об этом сообщается на сайте британского министерства обороны.

Как отмечается, сначала истребитель Typhoon и многоцелевой заправщик Voyager вылетели с шотландской базы Лоссимут для наблюдения за двумя российскими бомбардировщиками «Медведь» (Ту-95), которые приблизились к британскому воздушному пространству.

Во второй раз истребители Typhoon, развернутые НАТО для патрулирования балтийского авиапространства, вылетели с базы Амари, чтобы перехватить российский бомбардировщик Ту-95 и два истребителя Су-27 пролетали вблизи воздушного пространства Эстонии.

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«Ежедневно некоторые государства намерены давить на международные нормы и испытывать решимость Великобритании. Угрозы международным нормам является на многих фронтах», - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Как сообщалось ранее, Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании типа RAF Typhoon за 5 и 6 августа перехватили над Балтийским морем пять российских военных самолетов.

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ВМС, Самолет, Британские истребители, Самолет РФ.
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