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Правительство Британии не будет уходить на летний отпуск

Правительство Британии не будет уходить на летний отпуск
11:16 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости мира:Помощник Бориса Джонсона сообщил своим коллегам что все отпуска отменяются до 31 октября.

Все специальные советники правительства Британии вынуждены отменить свой летний отпуск на фоне наращивания Даунинг-стрит подготовки к "жесткому" выходу из ЕС.

Эдди Листер, один из старейших помощников премьер-министра Бориса Джонсона, разослал по электронной почте специальных советников в четверг вечером письмо, в котором объявил, что все ежегодные отпуска отменяются до 31 октября - дня, когда Джонсон пообещал выйти из ЕС.

Те, кто уже совершил бронирования в соответствии со своими планами, получат компенсацию за потраченные средства.

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По словам источников в британском правительстве, большинство высокопоставленных чиновников уже отменили свои планы на отпуск.

"Это серьезное время для страны. У нас всех есть невероятная привилегия иметь эти рабочие места, поэтому мы должны спокойно идти дальше", - сказал один из чиновников.

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Борис Джонсон, Британия, Brexit, Эдди Листер.
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