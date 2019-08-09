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Во время ДТП в Чехии погибли двое украинцев

Во время ДТП в Чехии погибли двое украинцев
12:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твитер

Новости мира:В ДТП пострадало четыре человека, один погиб на месте, другой от полученных травм в больнице.

В Чехии в результате ДТП погибли два человека, пишет УНН со ссылкой на чешское издание Deník, а также региональные украинские издания, сообщают о гибели двух граждан Украины и травмы у 3 человек.

На трассе между Хрудимом и Пардубице еще 6 августа произошло лобовое столкновение Renault Master и Ford Transit. Один человек погиб на месте аварии, еще четверо получили ранения. Через некоторое время стало известно, что еще один человек в результате полученных ранений скончалась в больнице.

“Одним автобусом управлял двадцатилетний человек. Он ехал с Хрудима в Пардубице. Ехало пятеро иностранцев, их водитель не выжил в аварии. Погиб на месте аварии. Трех раненых перевезли в больницы Градец-Кралове, двое попали в больницы в Пардубице и Хрудиме”, — цитирует Deník регионального представителя скорой помощи Алеся Малого.

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По его словам, одного из мужчин перевезли спасательным вертолетом.

В свою очередь местные украинские издания указывают, что в машине находились пять граждан Украины. По информации СМИ, погибшие родом из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области. Перед аварией они уже работали некоторое время в Чехии.

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Украина, ДТП, Чехия, Пардубице, Хрудим.
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