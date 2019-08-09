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В Турции прогремели взрывы на складе боеприпасов (Видео)

В Турции прогремели взрывы на складе боеприпасов (Видео)
12:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости мира:Информации о пострадавших и погибших нет, причина взрывов пока неизвестна.

В ночь на 9 августа прогремела серия взрывов на складе боеприпасов на юге Турции, в провинции Хатай.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание Anadolu. 

После взрывов в некоторых частях состава разгорелся пожар. Кроме того, взрывной волной были повреждены окна близлежащих зданий, на их стенах образовались трещины. По словам одного из местных жителей, после того как склад с боеприпасами загорелся, жителей района экстренно эвакуировали. Мужчина добавил, что одиночные взрывы были слышны до утра.

Информации о пострадавших и погибших нет. Причина взрывов пока неизвестна.

Напомним, 8 августа на военном объекте в Архангельской области России произошли взрывы и пожар. В Минобороны РФ уточнили, что пожар возник на военном полигоне недалеко от поселка Ненокса Архангельской области, погибли минимум двое человек, еще шестеро получили травмы различных степеней тяжести. В оборонном ведомстве уточнили, что во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв, она загорелась. СМИ сообщали о 15 пострадавших из-за инцидента.

Под Красноярском прогремели мощные взрывы

Кроме того, это второе чрезвычайное событие, связанное с Минобороны РФ, за последнюю неделю. 5 августа на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа России загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы. Загорелись две площадки для утилизации, в общей сложности на них есть около 25 тыс. боеприпасов. Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Источник в экстренных службах сообщил, что разлет осколков от взрывных снарядов достигает 15 км. Огонь уничтожил на территории части пожарную технику.

В результате пожара один человек погиб, еще 13 пострадали. Впоследствии в Минобороны РФ назвали причину взрывов на складе боеприпасов - там заявили, что пожар произошел из-за человеческого фактора. 

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Турция, Минобороны РФ, Взрывы, Хатай.
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