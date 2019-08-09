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Президент Грузии: Путь в НАТО - это путь к глобальному миру

Президент Грузии: Путь в НАТО - это путь к глобальному миру
16:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Зурабишвили считает, что путь Грузии в НАТО ведет к миру и стабильности в регионе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает интеграцию страны в НАТО путем к миру и стабильности в регионе.

"Путь в НАТО - это путь к глобальному миру, это путь к усилению стабильности в регионе, путь к безопасности", - заявила Зурабишвили, слова которой цитирует в пятницу пресс-служба администрации президента, на церемонии закрытия проходивших в Грузии с 27 июля многонациональных учений Agile Spirit 2019, участие в которых принимали свыше 3 тысяч военнослужащих 14 стран-членов и партнеров НАТО.

Она заявила, что в вопросах обороны и вооружений страна руководствуется стандартами НАТО. "На оборону расходуется 2% от ВВП, на вооружение - 20% оборонного бюджета", - отметила Зурабишвили.

Президент напомнила, что в октябре состоится визит в Грузию членов Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По ее словам, это будет "ясным посланием о твердой политической поддержке со стороны альянса".

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При этом Зурабишвили подчеркнула, что каждый шаг, направленный на усиление обороноспособности, исходит из мирной политики Грузии.

"Грузия как независимое демократическое государство ориентирована на укрепление мира и мирное решение конфликтов", - заявила грузинский президент, отметив, что Грузия не свернет с этого курса.

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НАТО, Грузия, Саломе Зурабишвили, AGILE SPIRIT 2019.
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