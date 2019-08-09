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МИД Франции: Вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня

МИД Франции: Вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня
20:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США.

На сегодня Франция не рассматривает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет США.

Об этом заявил в пятницу официальный представитель французского дипломатического ведомства, отвечая на вопрос СМИ, передаёт УНН со ссылкой на сайт МИД Франции.

"Вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня", — ответили в МИД на вопрос о том, выступает ли Франция за участие США в переговорах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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"Франция всецело привержена урегулированию конфликта и выполнению Минских договоренностей, в частности в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером", — уточнили в министерстве.

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США, Франция, МИД Франции, Нормандский формат.
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