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Джонсон: Подготовка к Brexit без соглашений - наивысший приоритет

Джонсон: Подготовка к Brexit без соглашений - наивысший приоритет
01:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что подготовка к выходу из ЕС без соглашения - основной приоритет.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что подготовка к выходу Великобритании из ЕС без всякого соглашения является сейчас приоритетом для него и всех госслужащих страны.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на соответствующее письмо-обращение Джонсона.

«Я предпочел бы Brexit договору, но Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября при любых обстоятельствах. Именно поэтому быстрая и немедленная подготовка к выходу страны из Евросоюза без соглашения является моим приоритетом, а также станет самым высоким приоритетом для всех государственных служащих», - отметил он.

Ранее лидер британских лейбористов Джереми Корбин призвал госслужащих «вмешаться», чтобы не допустить «жесткого» Brexit.

Выборы в Британии могут состояться сразу после Brexit

Как сообщалось, в парламенте Великобритании есть заметная группа депутатов, которые резко оппонируют планам Джонсона вывести страну из ЕС любой ценой. Поэтому Борис Джонсон, недавно избранный глава правительства Соединенного Королевства, уже заявлял, что для воплощения Brexit до 31 октября готов даже выступить против парламентариев. Кроме того, Джонсон анонсировал «беспрецедентную» рекламную кампанию выхода Великобритании из ЕС, по его словам, «крупнейшую от окончания Второй мировой войны».

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Британия, Brexit.
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