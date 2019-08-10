В Лондоне произошло массовое отключение электроэнергии

Новости мира:В Лондоне и на юго-востоке Англии случились сбои электроснабжения.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в пятницу, 9 августа, в некоторых районах Лондона и на юго-востоке Англии из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны. Об этом сообщает BBC.

"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", - говорится в Twitter оператора энергосетей UK Power Network.

Transport for London сообщили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта. Компания National Rail сообщила, что поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако потом энергоснабжение было восстановлено.

По данным Reuters, сбой затронул железнодорожные линии, которыми управляют компании Thameslink, Southern и Gatwick Express, а также некоторые линии лондонской подземки.