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В Лондоне произошло массовое отключение электроэнергии

В Лондоне произошло массовое отключение электроэнергии
01:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:В Лондоне и на юго-востоке Англии случились сбои электроснабжения.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в пятницу, 9 августа, в некоторых районах Лондона и на юго-востоке Англии из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны. Об этом сообщает BBC.

"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", - говорится в Twitter оператора энергосетей UK Power Network.

Transport for London сообщили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта. Компания National Rail сообщила, что поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако потом энергоснабжение было восстановлено.

Часть Симферополя останется без энергоснабжения

По данным Reuters, сбой затронул железнодорожные линии, которыми управляют компании Thameslink, Southern и Gatwick Express, а также некоторые линии лондонской подземки. 

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Великобритания, Британия, Электричество, Электроснабжение, Свет.
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