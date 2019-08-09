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Часть Симферополя останется без энергоснабжения

Часть Симферополя останется без энергоснабжения
06:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Симферополе несколько улиц останется без света.

Несколько улиц Симферополя в пятницу, 9 августа, отключат от энергоснабжения на весь день. Об этом сообщают в пресс-службе подконтрольного РФ предприятия "Крымэнерго", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечается, отключение света в Симферополе в этот день связано с капитальным ремонтом и другими ремонтными работами.

“Электроэнергии 9 августа не будет по следующим адресам: ул. Куйбышева, 35; ул. Фруктовая, 13 22-34 (пар), 33-53 (нечет) пер. Фруктовый, 15, 15а, 17, 18-28 (пар) ул. Титова, 16к; ул. Лермонтова, 19; ул. Чехова, 51, 55, 55а; ул. Нижньогоспитальна, 15-19 (нечет) ул. Сергеева-Ценского, 46-70 (чет), 41-63 (нечет)”, — говорится в сообщении.

Часть Крыма снова осталась без света

В Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 году в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым обеспечивается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и энергомоста с Кубани.

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Симферополь, Крым, ТЭЦ, Электричество, Свет.
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